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Un atelier qui cartonne ! Gigny

Un atelier qui cartonne ! Gigny mercredi 5 août 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39320 Gigny

Département : Jura

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny

Un atelier qui cartonne !

Salle des fêtes Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Un atelier qui cartonne le mercredi 5 août de 10h à 17h à la salle des fêtes de Gigny.

Réalisations faciles à base de récup avec Anne Bouvard. Anne nous guide avec pédagogie pour réaliser de jolis objets. Matériel fourni.

Sur inscription.

Pique-nique tiré du sac.   .

Salle des fêtes Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 

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English : Un atelier qui cartonne !

L’événement Un atelier qui cartonne ! Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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