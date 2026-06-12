Un atelier qui cartonne ! Gigny
Un atelier qui cartonne ! Gigny mercredi 5 août 2026.
Gigny
Un atelier qui cartonne !
Salle des fêtes Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Un atelier qui cartonne le mercredi 5 août de 10h à 17h à la salle des fêtes de Gigny.
Réalisations faciles à base de récup avec Anne Bouvard. Anne nous guide avec pédagogie pour réaliser de jolis objets. Matériel fourni.
Sur inscription.
Pique-nique tiré du sac. .
Salle des fêtes Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63
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English : Un atelier qui cartonne !
L’événement Un atelier qui cartonne ! Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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