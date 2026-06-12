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Randonnée nature et culture Église Gigny

Randonnée nature et culture Église Gigny dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Église

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 39320 Gigny

Département : Jura

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gigny

Randonnée nature et culture

Église Rue de l’Église Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Boucle de 5 km, suivra le sentier du patrimoine pour découvrir ce qui a changé à Gigny au fil du temps, de l’abbaye. Rendez-vous à 10h devant l’église de Gigny, accueil, café.

Au retour, pique-nique puis visite commentée de l’exposition et de l’église de l’abbaye. Prévoir votre pique-nique.

5€ par personne, gratuit moins de 12 ans. Places limitées. Inscriptions avant le 20 juillet.

Inscription en ligne.   .

Église Rue de l’Église Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 89 07 09  cheminclunyfcb@orange.fr

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English : Randonnée nature et culture

L’événement Randonnée nature et culture Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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