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Création d’un leporello sur Gigny Mairie Gigny

Création d’un leporello sur Gigny Mairie Gigny jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 16 Lieu-dit Le Chapitre

Ville : 39320 Gigny

Département : Jura

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny

Création d’un leporello sur Gigny

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Jeudi 30 juillet Création d’un leporello sur Gigny. Rendez-vous devant la mairie de Gigny à 12h30.

Marie-Odile Bernez nous guidera dans cet atelier. Pique-nique convivial (chacun apporte son pique-nique) avec elle, puis début de l’atelier vers 14h.

Papier et porte-bloc planchette sont fournis. Apporter siège pliant, outils de dessin (critérium, gomme, feutres, pinceaux, aquarelle ou gouache, bocal à eau, chiffon).

Déplacement à pied dans le village ou repli dans l’église en cas de mauvais temps. Chacun repartira avec son album leporello, dont il aura décoré la couverture.   .

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63  lafabriqueimpromptue@orange.fr

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English : Création d’un leporello sur Gigny

L’événement Création d’un leporello sur Gigny Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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