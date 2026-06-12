Création d’un leporello sur Gigny Mairie Gigny
Création d’un leporello sur Gigny Mairie Gigny jeudi 30 juillet 2026.
Gigny
Création d’un leporello sur Gigny
Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Jeudi 30 juillet Création d’un leporello sur Gigny. Rendez-vous devant la mairie de Gigny à 12h30.
Marie-Odile Bernez nous guidera dans cet atelier. Pique-nique convivial (chacun apporte son pique-nique) avec elle, puis début de l’atelier vers 14h.
Papier et porte-bloc planchette sont fournis. Apporter siège pliant, outils de dessin (critérium, gomme, feutres, pinceaux, aquarelle ou gouache, bocal à eau, chiffon).
Déplacement à pied dans le village ou repli dans l’église en cas de mauvais temps. Chacun repartira avec son album leporello, dont il aura décoré la couverture. .
Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 lafabriqueimpromptue@orange.fr
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English : Création d’un leporello sur Gigny
L’événement Création d’un leporello sur Gigny Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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