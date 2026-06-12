Création d’un leporello sur Gigny Mairie Gigny

Gigny

Création d’un leporello sur Gigny

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 12:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Jeudi 30 juillet Création d’un leporello sur Gigny. Rendez-vous devant la mairie de Gigny à 12h30.

Marie-Odile Bernez nous guidera dans cet atelier. Pique-nique convivial (chacun apporte son pique-nique) avec elle, puis début de l’atelier vers 14h.

Papier et porte-bloc planchette sont fournis. Apporter siège pliant, outils de dessin (critérium, gomme, feutres, pinceaux, aquarelle ou gouache, bocal à eau, chiffon).

Déplacement à pied dans le village ou repli dans l’église en cas de mauvais temps. Chacun repartira avec son album leporello, dont il aura décoré la couverture. .

Mairie 16 Lieu-dit Le Chapitre Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 lafabriqueimpromptue@orange.fr

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English : Création d’un leporello sur Gigny

L’événement Création d’un leporello sur Gigny Gigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE