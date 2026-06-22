12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny
12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny dimanche 19 juillet 2026.
Gigny
12ème Festival Musical Quintette de cuivre
Église Gigny Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Quintette de cuivres .
Église Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76
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English : 12ème Festival Musical Quintette de cuivre
L’événement 12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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