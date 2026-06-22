Gigny

12ème Festival Musical Quintette de cuivre

Église Gigny Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Quintette de cuivres .

Église Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76

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English : 12ème Festival Musical Quintette de cuivre

L’événement 12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)