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12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny

12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Église
Ville
89160 Gigny
Département
Yonne
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny

12ème Festival Musical Quintette de cuivre

Église Gigny Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Quintette de cuivres   .

Église Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76 

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English : 12ème Festival Musical Quintette de cuivre

L’événement 12ème Festival Musical Quintette de cuivre Gigny a été mis à jour le 2026-06-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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