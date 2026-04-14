Exposition Comme tout a changé ! Rue de la Mairie Gigny

Gigny

Exposition Comme tout a changé !

Rue de la Mairie Mairie Gigny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-11

Exposition Exposition Comme tout a changé ! du samedi 11 juillet au samedi 15 août compris. Tous les jours de 15h à 19h.

Concert le 25/10 à 16h00 à l’église de Gigny.

Au programme également conférences, ateliers travaux manuels, randonnée. .

Rue de la Mairie Mairie Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63

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English : Exposition Comme tout a changé !

L’événement Exposition Comme tout a changé ! Gigny a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE