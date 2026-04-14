Exposition Comme tout a changé ! Rue de la Mairie Gigny
Exposition Comme tout a changé ! Rue de la Mairie Gigny samedi 11 juillet 2026.
Gigny
Exposition Comme tout a changé !
Rue de la Mairie Mairie Gigny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-11
Exposition Exposition Comme tout a changé ! du samedi 11 juillet au samedi 15 août compris. Tous les jours de 15h à 19h.
Concert le 25/10 à 16h00 à l’église de Gigny.
Au programme également conférences, ateliers travaux manuels, randonnée. .
Rue de la Mairie Mairie Gigny 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63
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English : Exposition Comme tout a changé !
L’événement Exposition Comme tout a changé ! Gigny a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE