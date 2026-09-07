Visite libre du Mémorial de Falaise, Mémorial de Falaise, Falaise
samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Visite libre du Mémorial de Falaise 19 et 20 septembre Mémorial de Falaise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Mémorial de Falaise – Les Civils dans la Guerre.
Spécialement conçus pour les familles, les parcours du Mémorial de Falaise, répartis sur trois étages, vous immergent dans le quotidien des familles en temps de guerre.
Découvrez gratuitement et en autonomie :
- Les espaces de visite habituels du musée
- Le parcours enfants « Charlotte & Jean, une enfance pendant la guerre » récemment inauguré
- Le film « La Fiancée de Falaise »
- L’exposition temporaire « Femmes en guerre – Engagements et désillusions »
Mémorial de Falaise 12 place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise Falaise 14700 La Fresnaye Calvados Normandie 02 31 20 02 97 https://www.memorial-falaise.fr https://www.facebook.com/LeMemorialDeFalaise/ Visitez un musée unique en Europe ! Le Mémorial de Falaise vous propose de découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Bataille de Normandie selon une approche inédite : celle des populations civiles. A13 Paris/Caen (sortie 11 : accès Suisse NormandeSortie 13, Porte d’Espagne : accès au Pays de Falaise). A Falaise, suivre les panneaux « centre historique », « parking château ».
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Mémorial de Falaise – Les Civils dans la Guerre.
©BabXIII – Mémorial de Falaise
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