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Visite libre du Mémorial de Falaise, Mémorial de Falaise, Falaise

samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de Falaise · Falaise

Visite libre du Mémorial de Falaise, Mémorial de Falaise, Falaise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mémorial de Falaise
Adresse
12 place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados

Visite libre du Mémorial de Falaise 19 et 20 septembre Mémorial de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Mémorial de Falaise – Les Civils dans la Guerre.
Spécialement conçus pour les familles, les parcours du Mémorial de Falaise, répartis sur trois étages, vous immergent dans le quotidien des familles en temps de guerre.
Découvrez gratuitement et en autonomie :

  • Les espaces de visite habituels du musée
  • Le parcours enfants « Charlotte & Jean, une enfance pendant la guerre » récemment inauguré
  • Le film « La Fiancée de Falaise »
  • L’exposition temporaire « Femmes en guerre – Engagements et désillusions »

Mémorial de Falaise 12 place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise Falaise 14700 La Fresnaye Calvados Normandie 02 31 20 02 97 https://www.memorial-falaise.fr https://www.facebook.com/LeMemorialDeFalaise/ Visitez un musée unique en Europe ! Le Mémorial de Falaise vous propose de découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Bataille de Normandie selon une approche inédite : celle des populations civiles. A13 Paris/Caen (sortie 11 : accès Suisse NormandeSortie 13, Porte d’Espagne : accès au Pays de Falaise). A Falaise, suivre les panneaux « centre historique », « parking château ».
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Mémorial de Falaise – Les Civils dans la Guerre.

©BabXIII – Mémorial de Falaise

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