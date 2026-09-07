Visite libre du Musée de la musique, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris

Informations pratiques

Visite libre du Musée de la musique 19 et 20 septembre Cité de la musique – Musée de la musique Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée national riche d’une collection de près de 9 000 instruments et œuvres d’art, le Musée de la musique s’inscrit pleinement dans le quotidien de la Philharmonie de Paris. Il conserve l’un des ensembles d’instruments les plus importants au monde, tant du point de vue de la rareté que de la diversité des objets.

Le nouveau parcours du Musée, inauguré en 2025, déploie une vaste histoire de la musique dans le monde, de la fin du XVIe siècle à nos jours. La collection illustre la « modernité » musicale explorée en Europe, depuis la Renaissance jusqu’aux expériences contemporaines et électroniques. Elle souligne en regard la richesse et la vitalité des cultures musicales d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.

Cité de la musique – Musée de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France +33144844484 https://philharmoniedeparis.fr La Cité de la musique s’organise en deux ailes de part et d’autre de la Grande Halle de La Villette, le long de l’avenue Jean-Jaurès. Christian de Portzamparc choisit de dissocier les fonctions pour éviter un édifice unique centré sur la halle : d’un côté les espaces d’étude, de l’autre ceux dédiés au public. L’aile ouest accueille le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, avec amphithéâtres, studios, salles d’enseignement, médiathèque et logements. Sa façade monumentale, blanche et incurvée, se reflète dans un plan d’eau, sous une corniche ondulante. L’architecture joue sur la lumière, la transparence et des formes variées (cône, cube, patio…). L’aile est regroupe une salle de concert (800 à 1 200 places), des studios, un amphithéâtre, le musée de la Musique et des espaces administratifs. Organisée autour d’une galerie en spirale, la “Rue musicale”, elle se distingue par ses volumes fragmentés et sculpturaux. Métro

Ligne 5 : station Porte de Pantin

Tramway

T3b : station Porte de Pantin

Bus

Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin

Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin

RER

Ligne E : station Pantin, puis bus 151

Visite libre

Musée de la musique ©Joachim Bertrand