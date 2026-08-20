Visite libre du musée des Arts Naïfs et Populaires, Musée des Arts Naïfs et Populaires, Noyers

Informations pratiques

Visite libre du musée des Arts Naïfs et Populaires 18 – 20 septembre Musée des Arts Naïfs et Populaires Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez des derniers jours pour découvrir l’exposition temporaire de l’artiste Kovider, ainsi que les collections permanentes du musée.

Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 Rue de l’Eglise, 89310 Noyers, France Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386828909 https://www.noyers-en-bourgogne.com/etablissements_culturels/106034 Des collections d’arts naïfs et populaires, sur 3 étages et 1500 m2 d’exposition, dans un des “184 Plus Beaux Villages de France”. Le musée conserve son caractère éclectique : collection du fondateur, œuvres d’Hokusai, Archéologie du château médiéval et du village, collection d’Art Naïf de l’artiste Yankel ainsi que des toiles de son père Kikoïne représentant de l’École de Paris, des boîtes de métal, des collections d’ex-voto, de l’orientalisme : une invitation au voyage !

Fondé en 1881, grâce à la volonté d’un érudit, Monsieur Jean-Étienne Miltiade Simmonet de Bresse de Préfontaine. Installé dans un ancien collège, il présente toujours ses collections d’amateurs : tableaux, meubles, gravures, moulages, médailles, plans…

En 1987, le musée a connu une véritable renaissance avec la donation par l’artiste Jacques Yankel (fils du peintre Kikoïne) d’une centaine de toiles d’art naïf où de splendides anonymes côtoient les grands maîtres. Parkings à proximité, ainsi que des bornes électriques.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez des derniers jours pour découvrir l’exposition temporaire de l’artiste Kovider, ainsi que les collections permanentes du musée.

© Musée de Noyers