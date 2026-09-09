Visite libre du musée du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault

Informations pratiques

Visite libre du musée du CESAME 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire

Visites déconseillées aux enfants de – de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouvert depuis mai 2000, le musée du CESAME est installé dans l’enceinte du centre hospitalier à Ste Gemmes/Loire.

Organisé autour de 9 salles d’exposition, agrémentées d’objets et de mobiliers en provenance de divers services de l’hôpital, ce musée dispose d’une collection très étendue de photos illustrant la vie de l’institution. Une maquette en bois réalisée par les patients en 1887 donne une vision de l’évolution de l’asile à la fin du 19ème siècle. Cette maquette a été primée lors de l’exposition universelle de 1889 et constitue la pièce maîtresse de ce musée.

Ce musée retrace donc l’évolution d’une institution vieille de plus de 160 ans en présentant l’histoire du site, les transformations architecturales successives mais surtout l’évolution du soin dispensé.

Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481

Ouvert depuis mai 2000, le musée du CESAME est installé dans l’enceinte du centre hospitalier à Ste Gemmes/Loire.

©Association musée du CESAME