Visite libre du musée et des expositions, Maison natale Jean-François Millet, La Hague

Informations pratiques

Visite libre du musée et des expositions 19 et 20 septembre Maison natale Jean-François Millet Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison natale du peintre et de l’exposition « Millet, lintérprète du paysan » dans le Cabinet d’art graphique.

Visite libre de l’exposition temporaire « L’écho des Glaneuses…Sylvie Brouat dans les pas de Millet » : pour l’artiste-plasticienne, les tableaux de Jean François Millet sont une source inépuisable d’inspiration. Ses peintures et terres cuites révèlent une personnalité curieuse et optimiste, en constante recherche, qui a cœur d’exprimer dans ses œuvres les instants de joie, d’oubli et d’harmonie qui ponctuent la vie de chacun. Cette exposition rassemble plus de 60 peintures et sculptures qui révèlent en toute sincérité le ressenti de l’artiste face au monde paysan et à la vie quotidienne du peintre Normand.

Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague La Hague 50440 Gréville-Hague Manche Normandie 02 33 01 81 91 http://patrimoine.manche.fr Gruchy fut une une source d’inspiration majeure pour Jean-François Millet. Grâce à un parcours original, mêlant œuvres originales, objets ethnographiques, audiovisuels, découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes. Autour de la maison natale, Les Premiers pas, La Becquée et la Précaution maternelle sont réinterprétés et mis en scène sous forme de silhouettes.

Visite libre de la Maison natale du peintre et de l’exposition « Millet, lintérprète du paysan » dans le Cabinet d’art graphique.

©Maison natale Jean-François Millet