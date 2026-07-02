Visite libre du musée et des expositions, Site-musée de la Grosse Forge, Aube

Informations pratiques

Visite libre du musée et des expositions 19 et 20 septembre Site-musée de la Grosse Forge Orne

1€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée au début du XVIe siècle, la Grosse Forge est parmi les mieux conservées d’Europe. Elle regroupe sur un même site des ateliers de productions de fer et de cuivre que la Risle a animés pendant cinq siècles. La forge est placée au pied de la digue qui retient l’eau de la rivière pour la déverser dans deux canaux alimentant chacun une roue. L’énergie hydraulique permettait la mise en mouvement du marteau et des soufflets nécessaires an bon fonctionnement des deux fours d’affinerie et du four de chaufferie. A partir de 1850, la forge fut convertie au cuivre par M. Mouchel sans que les nouveaux aménagements, partiellement conservés, n’altèrent en rien les constructions précédentes.

Site-musée de la Grosse Forge Rue de la Vieille-Forge, 61270 Aube Aube 61270 Orne Normandie 02 33 34 14 93 Installée au début du XVIe siècle, la Grosse Forge est parmi les mieux conservées d’Europe. Elle regroupe sur un même site des ateliers de productions de fer et de cuivre que la Risle a animés pendant cinq siècles. La forge est placée au pied de la digue qui retient l’eau de la rivière pour la déverser dans deux canaux alimentant chacun une roue. L’énergie hydraulique permettait la mise en mouvement du marteau et des soufflets nécessaires an bon fonctionnement des deux fours d’affinerie et du four de chaufferie. A partir de 1850, la forge fut convertie au cuivre par M. Mouchel sans que les nouveaux aménagements, partiellement conservés, n’altèrent en rien les constructions précédentes. RN 26 direction Argentan – Gare de l’Aigle – ligne Paris – Granville

Installée au début du XVIe siècle, la Grosse Forge est parmi les mieux conservées d’Europe. Elle regroupe sur un même site des ateliers de productions de fer et de cuivre que la Risle a animés cinq A…

©AMVGFA – Christian Milet