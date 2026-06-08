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Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon) Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon) Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon) Troyes mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : RDV à Troyes La Champagne Tourisme

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 12 Tarif de base plein tarif

Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon)

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Des éclatantes verrières colorées de l’église Ste Madeleine aux délicates grisailles de l’église St Pantaléon, vous allez en prendre plein les yeux !

Réservation conseillée (nombre de places limité)   .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 

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English :

L’événement Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon) Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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