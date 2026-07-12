48 Heures Autos de Troyes Troyes
vendredi 11 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
48 Heures Autos de Troyes
Troyes St Julien les Villas les Routes de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 470 – 470 – 470 Eur
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Chaque année, passionnés d’automobiles, collectionneurs et curieux se donnent rendez-vous pour admirer des véhicules d’exception dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment unique pour partager une passion commune et découvrir des trésors du patrimoine automobile.
Un programme exceptionnel sur 3 jours !!
Les 48 Heures Automobiles 2026 se dérouleront sur trois journées riches en animations, avec les voitures anciennes au cœur de l’événement :
>> Vendredi 11 septembre
Accueil des participants, arrivée des équipages et exposition des voitures anciennes dans Troyes et son agglomération.
>> Samedi 12 septembre
Journée dédiée à la découverte :
> Balades en voitures anciennes (plusieurs itinéraires au choix)
> Repas convivial
> Nouvelles balades l’après-midi
> Exposition ouverte au public
> Soirée de Gala dansante
>> Dimanche 13 septembre
Clôture en beauté au Château de Menois :
> Balade optionnelle le matin
> Vente aux enchères
> Déjeuner
> Concours d’Élégance labellisé FFVE
> Tirage au sort de la tombola
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux d’automobiles anciennes et d’événements d’exception.
Les inscriptions aux 48 Heures Automobiles de Troyes 2024 sont dores et déjà ouvertes ! Comme en 2022, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire et de payer directement en ligne. 50 .
Troyes St Julien les Villas les Routes de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 86 99 contact@48heures.com
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English :
L’événement 48 Heures Autos de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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