Informations pratiques

Troyes

48 Heures Autos de Troyes

Troyes St Julien les Villas les Routes de l’Aube Troyes Aube

Tarif : 470 – 470 – 470 Eur

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Chaque année, passionnés d’automobiles, collectionneurs et curieux se donnent rendez-vous pour admirer des véhicules d’exception dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment unique pour partager une passion commune et découvrir des trésors du patrimoine automobile.



Un programme exceptionnel sur 3 jours !!



Les 48 Heures Automobiles 2026 se dérouleront sur trois journées riches en animations, avec les voitures anciennes au cœur de l’événement :



>> Vendredi 11 septembre

Accueil des participants, arrivée des équipages et exposition des voitures anciennes dans Troyes et son agglomération.



>> Samedi 12 septembre

Journée dédiée à la découverte :

> Balades en voitures anciennes (plusieurs itinéraires au choix)

> Repas convivial

> Nouvelles balades l’après-midi

> Exposition ouverte au public

> Soirée de Gala dansante



>> Dimanche 13 septembre

Clôture en beauté au Château de Menois :

> Balade optionnelle le matin

> Vente aux enchères

> Déjeuner

> Concours d’Élégance labellisé FFVE

> Tirage au sort de la tombola



Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux d’automobiles anciennes et d’événements d’exception.

Les inscriptions aux 48 Heures Automobiles de Troyes 2024 sont dores et déjà ouvertes ! Comme en 2022, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire et de payer directement en ligne. 50 .

Troyes St Julien les Villas les Routes de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 86 99 contact@48heures.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 48 Heures Autos de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne