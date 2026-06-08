Troyes

Concerts pédagogiques Just Classik Festival

Auditorium du Centre de Congrès Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Un concert pédagogique unique, conçu et animé par Tristan Labouret, invitera 1200 élèves des écoles élémentaires du département à plonger dans l’univers fascinant de la musique française. À travers un parcours musical vivant et interactif, ils découvriront deux chefs-d’œuvre incontournables Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio et Fugue K.546 ; ainsi que Joseph Suk, Quintette avec piano opus 8. Un moment d’émerveillement et de sensibilisation artistique, pour éveiller dès le plus jeune âge la curiosité et l’amour de la musique. .

Auditorium du Centre de Congrès Troyes 10000 Aube Grand Est camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Concerts pédagogiques Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne