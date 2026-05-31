Visite libre du musée (Jardin en accès libre), Musée de l’Absinthe, Auvers-sur-Oise

Visite libre du musée (Jardin en accès libre) 27 juin – 30 août Musée de l’Absinthe Val-d’Oise

6 € / 5 € tarif gratuit / Gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T13:30:00+02:00 – 2026-08-30T21:00:00+02:00

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Musée de l’Absinthe 44 Rue Alphonse Callè 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France http://absinthemuseum.com À travers une importante collection, le Musée de l’Absinthe nous entraîne à l’époque de Vincent van Gogh et des Impressionnistes. Vie sociale et vie culturelle y sont largement représentées avec de nombreuses lithographies, dessins, objets et tableaux. Visite libre du jardin.

Entrée payante au musée : 6€ par personne.

Dégustation possible d’absinthe selon le rituel : 6€

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