Visite libre du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé

Visite libre du musée municipal 19 et 20 septembre Hôtel de ville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du Musée municipal

Partez à la découverte des richesses du musée à travers la galerie Marcel Pierre, la Salle des Mariages et l’ancienne Salle du Conseil.

Ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque de Contades

Installée dans le bureau de Monsieur le Maire, la prestigieuse Bibliothèque de Contades ouvre exceptionnellement ses portes au public. Présentée par Joëlle Guillouard, directrice de la Médiathèque de La Ferté-Macé, cette visite permettra également de découvrir les plans et dessins originaux réalisés par Wilfrid Challemel lors de sa construction.

Avec plus de 10 000 ouvrages, cette remarquable bibliothèque noire et or, dotée d’une mezzanine, déploie ses rayonnages du sol au plafond sur l’ensemble des murs. Un lieu spectaculaire digne d’un château qui émerveillera tous les amoureux des livres et du patrimoine.

Samedi 19 septembre : de 10h à 12h30 (fermé l’après-midi en raison d’un mariage)

Dimanche 20 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Hôtel de ville Place de la République, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Paris 11e Arrondissement Orne Normandie 02 33 14 00 40 https://lafertemace.fr/ Hôtel de Ville fondé en 1901.

Visite libre du Musée municipal

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