Visite libre du musée, Musée Christian Dior, Granville

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Christian Dior Manche

Réservation en ligne uniquement, à partir du 14/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Musée Christian Dior présente l’exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

Les jeunes années granvillaises de Christian Dior, au début du XXe siècle, ont inspiré ses créations futures en matière de mode, de parfum ou de décoration. Tout commence dans la propriété familiale Les Rhumbs, dont la quiétude du jardin et la position dominant la mer stimulent l’imagination. Puis, dans la cité balnéaire, le jeune homme savoure l’effervescence de la fête et les joies de la plage, le regard tourné vers le large.

L’exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance, met en lumière les codes de la maison de couture dont l’origine s’ancre à Granville et qu’ont perpétués avec talent les créateurs qui lui ont succédé à partir de 1957.

La billetterie en ligne ouvre le lundi qui précède l’évènement.

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville, 50400 Granville, France Granville 50400 Manche Normandie 0233614821 http://www.musee-dior-granville.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-dior-granville.com/ »}] Hommage à Christian Dior à travers chaque pièce de la villa, décorées par des amis, des robes, des parfums, des dessins, des maquettes de costumes. Des portraits de familles et des photographies anciennes évoquent le climat des « années Dior » et des expositions différentes chaque année.

Le Musée Christian Dior présente l’exposition « Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance »

© Musée Christian Dior