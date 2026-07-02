Visite libre du musée, Musée de la Comtesse de Ségur, Aube
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Comtesse de Ségur · Aube
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée de la Comtesse de Ségur Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En plus des salles permanentes, le musée de la Comtesse de Ségur présente une exposition sur les 170 ans des débuts littéraires de la Comtesse de Ségur ainsi que les débuts de sa collaboration avec la maison d’édition Hachette dont on fête cette année les 200 ans.
Musée de la Comtesse de Ségur 3 rue de l’abbé Derry, 61270 Aube Aube 61270 Orne Normandie 02 33 24 60 09 http://musee-comtessedesegur.fr Venir au musée de la Comtesse de Ségur, c’est retrouver un peu de son enfance et découvrir, ou redécouvrir La Comtesse de Ségur, qui, bien au-delà de la littérature pour enfant, a été un extraordinaire témoin de son époque Parking
En plus des salles permanentes, le musée de la Comtesse de Ségur présente une exposition sur les 170ans des débuts littéraires de la Comtesse de Ségur ainsi que les débuts de sa collaboration avec la…
©ACS
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