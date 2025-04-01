Visite libre du musée, Musée d’ethnographie et d’arts populaires, Honfleur
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'ethnographie et d'arts populaires · Honfleur
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’ethnographie et d’arts populaires Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Situé rue de la Prison, dans une très belle maison en pans de bois se trouve le Musée d’Ethnographie et d’Art populaire. Des intérieurs normands reconstitués (meubles, objets, costumes, coiffes…) proposent un voyage dans le temps à la découverte des arts et traditions populaires.
Musée d’ethnographie et d’arts populaires Rue de la Prison, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/musees-cacher3.html Maison à pans de bois du XVIe siècle.
Situé rue de la Prison, dans une très belle maison en pans de bois se trouve le Musée d’Ethnographie et d’Art populaire. Des intérieurs normands reconstitués (meubles, objets, costumes, coiffes…) à…
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