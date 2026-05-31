Visite libre du musée, Musée du filet brodé et perlé, Belforêt-en-Perche

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée du filet brodé et perlé Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À partir des années 1840 jusqu’à l’entre-deux guerre, le Perche va se spécialiser dans la réalisation d’articles en filet noué, brodé et perlé. Il devint bientôt l’un des principaux producteur du pays.

En alimentant le marché parisien et des grandes villes de province.

Ce savoir-faire hérité du Moyen Age, va atteindre un niveau de sophistication tel que les grands couturiers du début du XXe siècle commandèrent de nombreux éléments de costume auprès des maisons de filet du Perche, et plus spécifiquement du petit village de La Perrière qui fait alors figure de « capitale » du filet percheron. C’est notamment la technique du filet perlé qui fera la notoriété du village, un des rares sites de production de ce type d’article de semi-luxe qui servait à agrémenter les robes et accessoires de mode.

Dans les années 2000, la créatrice de mode Chantal Thomas s’installe à La Perrière et redécouvre auprès d’anciennes filetières ce savoir-faire unique que l’on pensait disparu et qu’elle va activement participer à valoriser.

Musée du filet brodé et perlé Grande place, La Perrière, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 09 62 50 47 87 Découvrez l’histoire et la technique de ce savoir-faire d’exception qui fit la réputation du Perche et de La Perrière du milieu du XIXe siècle à l’entre deux guerres. Ouvert toute l’année aux groupes sur réservation, ouverture des vacances de printemps aux vacances d’automne le samedi et dimanche de 14h à 18h, pendant les petites vacances scolaires du mercredi du dimanche 14h-18h, juillet et août du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30, et 14h à 18h.

À partir des années 1840 jusqu’à l’entre-deux guerre, le Perche va se spécialiser dans la réalisation d’articles en filet noué, brodé et perlé. Il devint bientôt l’un des principaux producteur du le…

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