Visite libre du musée, Musée du jouet, La Ferté-Macé

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée du jouet Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre et gratuite

Fondé en 1992, le Musée du Jouet abrite une exceptionnelle collection de jeux et jouets anciens, datant du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. À travers cette collection petits et grands sont invités à voyager dans le temps et à redécouvrir l’univers ludique du jeu.

Au fil de la visite, vous pourrez admirer : aéroplanes, avions, trains électriques, poupées en porcelaine, baigneurs, lanternes magiques, projecteurs, machines à écrire et à imprimer, osselets, billes, toupies, chevaux à bascule, tricycles, véhicules anciens, jeux de construction, d’impressionnantes grues miniatures… et même une géante !

Le musée propose également une immersion dans l’histoire et la société à travers des jeux inspirés de la géographie, des expositions universelles, du Jardin des Plantes ou encore de l’Histoire de France. Entre grands classiques comme le Jeu de l’Oie et curiosités étonnantes telles que le Polyorama Panoptique, cette visite promet émerveillement et nostalgie pour toute la famille.

À disposition du public

• Jeux en libre accès

• Livret-jeux du musée

• Jeu de recherche sur les animaux-jouets

Samedi 19 & dimanche 20 septembre

Entrée gratuite de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Musée du jouet Rue de la Victoire, 616000 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Paris 9e Arrondissement Orne Normandie 02 33 37 10 97 https://lafertemace.fr/musees-2/ https://www.musees-normandie.fr/musees-normandie/musee-du-jouet/ Le Musée du jouet, « Musée de France » depuis 2009, abrite une importante collection de jouets anciens allant du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Situé dans les anciens Bains-Douches municipaux (1932-1981), il est ouvert aux publics depuis 1992. La quasi-totalité des jouets proviennent d’une importante donation de M. Guy Bonvalot, un érudit fertois, professeur d’Allemand, et grand collectionneur de jouets anciens. Il fut le premier donateur du musée et il est donc à l’origine de son édification.

Le musée est une invitation à plonger dans l’univers des jouets et jeux anciens, qui ont su autrefois ravir les enfants de tous âges. La richesse de la collection, nombreuse et hétéroclite, propose au public de découvrir ou redécouvrir ces objets, regroupés selon plusieurs thématiques, parmi lesquelles les jeux d’apprentissage, les jeux de salon, les jeux de course ou encore les jouets optiques.

Activités pour les enfants :

– Jeux en libre accès

– Livret-jeux pour les enfants dès 7 ans

– Petit jeu d’observation pour les plus jeunes « Retrouve les animaux-jouets du musées » Rampe d’accès extérieur, accueil de groupes (minimum 10 personnes) pour visite guidée ou simple.

Visite libre et gratuite

©Musées La Ferté-Macé