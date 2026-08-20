Visite libre du musée, Musée Léon Dierx, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

-Le parcours permanent des collections présente les grands thèmes chers au musée : les portraits et paysages du 19e siècle réalisés par des artistes réunionnais ou de passage dans l’océan Indien, les arts décoratifs illustrés de passages du roman Paul et Virginie, ouvrage de Bernardin de Saint-Pierre écrit au 18e siècle. Il expose également les chefs d’oeuvre du don Vollard (peintures de Gustave Caillebotte, Berthe Morisot, Gaugin ou encore Picasso).

-Une exposition temporaire « Aurore et crépuscule » est consacrée au peintre créole Adolphe Le Roy, un artiste autodidacte qui recourt à la peinture à l’huile, au lavis et à la lithographie pour réaliser des vues romantiques de l’île au 19e siècle.

-Une exposition temporaire « La porte du retour – Héritage afrobrésilien » présentant le travail de Maureen Ragoucy, artiste photographe qui s’est intéressée à la Communauté Agouda principalement installée au Bénin et dont les ascendants sont revenus vivre en Afrique après leur libération sur les terres de l’esclavage en Amérique latine. Cette communauté célèbre aujourd’hui un carnaval appelé le « Bourian », hérité du carnaval brésilien « Bumba meu boi », à travers lequel elle se rappelle le passé et s’en détache en se moquant des figures de l’occident telles qu’Obama, Trump ou encore Madona, représentée en Mamiwatta, déesse symbolisant la puissance et la destruction avec un serpent autour de la taille.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée Léon-Dierx est un musée des Beaux-Arts présentant un large panorama de la création plastique occidentale et locale du XIXe siècle jusqu’aux années 1930 principalement et qui s’ouvre à de plus en plus à l’art contemporain.

-Le parcours permanent des collections présente les grands thèmes chers au musée : les portraits et paysages du 19e siècle réalisés par des artistes réunionnais ou de passage dans l’océan Indien, de…

Léana Mounien©