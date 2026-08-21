Visite libre du musée Philippe Makedonsky, Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky, Saint-Julien-du-Sault
samedi 19 septembre 2026 · Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky · Saint-Julien-du-Sault
Informations pratiques
Visite libre du musée Philippe Makedonsky 19 et 20 septembre Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans une vaste demeure du XVIe siècle, le musée renferme une riche collection, léguée par son fondateur, Philippe Makedonsky. Huit salles présentent de façon vivante des collections d’outils et d’objets qui évoquent la vie domestique, le savoir-faire et les métiers d’antan (charpentier, tonnelier, sabotier). Les visiteurs pourront également découvrir la reconstitution minutieuse d’une forge du XIXe siècle, d’une cave de vigneron ainsi que d’une habitation paysanne.
Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky 10 rue de l’Hôtel-Dieu 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dans une vaste demeure du XVIe siècle, le musée renferme une riche collection, léguée par son fondateur, Philippe Makedonsky. Huit salles présentent de façon vivante des collections d’outils et d’objets qui évoquent le savoir-faire, les métiers et la vie domestique d’antan, charpentiers, tonneliers, sabotiers, la reconstitution minutieuse d’une forge du XIXe siècle, une cave de vigneron ainsi qu’une habitation paysanne. Chaque année, des expositions temporaires sont régulièrement organisées.
Dans une vaste demeure du XVIe siècle, le musée renferme une riche collection, léguée par son fondateur, Philippe Makedonsky. Huit salles présentent de façon vivante des collections d’outils et qui…
© Francis Boursin
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