Visite libre du parc, Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands, Martainville-Épreville

Visite libre du parc Samedi 6 juin, 14h00 Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le jardinier du château de Martainville répond à vos questions de jardinage de 14h à 18h.

Château de Martainville – Musée des Traditions et Arts Normands 429 Route du Château, 76116 Martainville-Épreville, France Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie 0235234470 http://www.chateaudemartainville.fr Dans le cadre de la protection de la biodiversité, des ruches ont été installées en 2016 dans un périmètre de sécurité à côte du “Jardin Retrouvé”. Le but du rucher d’abeilles est de polleniser la faune et la flore environnante. Un apiculteur est présent lors de certaines manifestations pour le volet pédagogique auprès du jeune public. Le miel récolté est vendu en boutique du château. à 17 km de Rouen par la RN 31. Liaisons cars VTNI : ligne 522 Rouen – Vascoeuil – Gournay-en-Bray.

Le jardinier du château de Martainville répond à vos questions de jardinage de 14h à 18h.

©Département de la Seine-Maritime