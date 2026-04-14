Visite libre du Parc du Sourdon, Parc du Sourdon, Saint-Martin-d’Ablois

Visite libre du Parc du Sourdon 5 – 7 juin Parc du Sourdon Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ouvert toute l’année, vous pouvez vous promener dans le Parc du Sourdon, un des rares jardins à l’anglaise de la Marne.

Le parc vous promettra une escapade boisée reposante, il est ouvert tous les jours de 9h à 19h et propose des aménagements pour le pique-nique.

L’entrée est gratuite.

Les chiens seulement tenus en laisse sont admis.

Parc du Sourdon Avenue de Paris 51530 Saint-Martin-d’Ablois Saint-Martin-d’Ablois 51530 Marne Grand Est Créé à partir de 1760, ce parc pittoresque précoce magnifie les sources du Sourdon et son cours sinueux grâce à de nombreuses mises en scène rocheuses qui font se succéder amphithéâtre, grotte, cascades et cascatelles.

Ouvert toute l’année, vous pouvez vous promener dans le Parc du Sourdon, un des rares jardins à l’anglaise de la Marne.

©Association Nature et Patrimoine Ablutien