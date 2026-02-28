Visite libre du parc, Parc floral William Farcy, Offranville

Visite libre du parc 18 – 20 septembre Parc floral William Farcy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les 2,5 hectares de notre jardin à l’anglaise aux 16 chambres de verdure sont accessibles gratuitement à toutes et tous durant les 3 jours des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Venez (re)découvrir cet équipement culturel municipal aux 2 500 végétaux.

Parc floral William Farcy 453 rue Louis Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 19 58 https://www.offranville.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61552684371477 Parc floral municipal de 2,5 hectares qui célébra ses 30 ans en 2023. Véritable jardin à l’anglaise aux 16 chambres de verdures. Visites en autonomie grâce aux 500 cartels botaniques présents dans le parc floral ainsi qu’au livret de visite. Parking sur place. Accessible aux personnes en situation de handicap.

Les 2,5 hectares de notre jardin à l’anglaise aux 16 chambres de verdure sont accessibles gratuitement à toutes et tous durant les 3 jours des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

©MairieOffranville-Y.Leroux