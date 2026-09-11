Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice, Séminaire Saint-Sulpice, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Séminaire Saint-Sulpice Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles.

Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles. Métro Mairie d’Issy, bus 123

Visite libre

© Myrabella