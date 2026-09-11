Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice, Séminaire Saint-Sulpice, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Séminaire Saint-Sulpice · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Séminaire Saint-Sulpice Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles.
Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles. Métro Mairie d’Issy, bus 123
Visite libre
© Myrabella
À voir aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- Cinéma en plein air aux Epinettes – rue de l’Egalité, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux 11 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- La réplique s’explique ! Le songe d’une nuit d’été – W. Shakespeare, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 13 septembre 2026
- À l’art découverte : La révolution photographique – un outil magique, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 16 septembre 2026