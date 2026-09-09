Visite libre du Temple Neuf, Temple Neuf, Metz

Informations pratiques

Visite libre du Temple Neuf 19 et 20 septembre Temple Neuf Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En 1898, le conseil municipal sacrifie les marronniers centenaires du « jardin d’amour », à la pointe de l’île formée par un bras de la Moselle, pour la construction de cet édifice. Le projet est confié à Conrad Whan, architecte en chef de la ville de Metz, à l’origine de l’église Sainte-Ségolène, de l’école Chanteclair et Debussy et d’autres bâtiments. Malgré les virulentes protestations des Messins, l’empereur Guillaume II fait poser la première pierre le 25 novembre 1901, en présence du Gouverneur de la Ville. Cet emplacement offre l’avantage d’être visible de tous côtés. Il prend ainsi une place importante dans le paysage urbain. Sa conception architecturale s’oppose à l’environnement urbain de manière frappante. On peut parler de rupture volontaire des traditions locales, en particulier dans sa relation avec le théâtre et son classicisme français.

Temple Neuf Place de la Comédie, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 http://templeneufmetz.org Temple édifié pour la communauté protestante, de 1901 à 1904, sur les plans de l’architecte Conrad Wahn, en style néo-roman rhénan. Le temple et le théâtre du XVIIIe siècle sont deux composantes de l’ensemble urbanistique de la Place de la Comédie.

En 1898, le conseil municipal sacrifie les marronniers centenaires du « jardin d’amour », à la pointe de l’île formée par un bras de la Moselle, pour la construction de cet édifice. Le projet est à en…

©Rodolphe Lebois