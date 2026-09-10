AGENDA · Libourne
Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Libourne, Libourne
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Libourne · Libourne
Informations pratiques
Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Libourne Gironde
Libre et gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Visites libres et gratuites du temple protestant de Libourne
Découvrez librement ce lieu de culte protestant, témoin de l’histoire religieuse et architecturale de Libourne.
Temple protestant de Libourne Rue Michel Montaigne, 33500 libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
⛪ Visites libres et gratuites du temple protestant de Libourne
© Ville de Libourne
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