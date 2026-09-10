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Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Libourne, Libourne

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Libourne · Libourne

Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Libourne, Libourne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Libourne
Adresse
Rue Michel Montaigne, 33500 libourne
Ville
33500 Libourne
Département
Gironde
Tarif
Libre et gratuit.

Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Libourne Gironde

Libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visites libres et gratuites du temple protestant de Libourne

Découvrez librement ce lieu de culte protestant, témoin de l’histoire religieuse et architecturale de Libourne.

Temple protestant de Libourne Rue Michel Montaigne, 33500 libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
⛪ Visites libres et gratuites du temple protestant de Libourne

© Ville de Libourne

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