Visite Libre Eglise du Sacré cœur, Eglise du Sacré-Coeur, Charnay-lès-Mâcon
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du Sacré-Coeur · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Visite Libre Eglise du Sacré cœur Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise du Sacré-Coeur Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez notamment les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.
Eglise du Sacré-Coeur 56a Grande Rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385346676 https://www.charnay-les-macon.fr/ Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous découvrirez notamment le svitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.
Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez notamment les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.
© Ville de Charnay-Lès-Mâcon
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