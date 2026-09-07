Visite Libre Eglise du Sacré cœur, Eglise du Sacré-Coeur, Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Visite Libre Eglise du Sacré cœur Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise du Sacré-Coeur Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez notamment les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.

Eglise du Sacré-Coeur 56a Grande Rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385346676 https://www.charnay-les-macon.fr/ Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vous découvrirez notamment le svitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.

Achevée en 1945, cette église est l’une des rares à avoir été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez notamment les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.

© Ville de Charnay-Lès-Mâcon