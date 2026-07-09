Fête nationale soirée reportée au 19/09 Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Champgrenon · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
Fête nationale soirée reportée au 19/09
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À partir de 19h concerts, repas, bal et feu d’artifice… Partagez une soirée conviviale dans un cadre champêtre.
19h30 Concert par Jérémy
20h45 Concert par Destination Goldman
23h Feu d’artifice.
Jusqu’à 1h DJ Led To.
Buvette et petite restauration par le Comité des Têtes Blanches. .
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête nationale soirée reportée au 19/09
L’événement Fête nationale soirée reportée au 19/09 Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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