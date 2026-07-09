UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charnay-lès-Mâcon

Fête nationale soirée reportée au 19/09 Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Champgrenon · Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine de Champgrenon
Adresse
Allée Roger Gueugnon
Ville
71850 Charnay-lès-Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Charnay-lès-Mâcon

Fête nationale soirée reportée au 19/09

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À partir de 19h concerts, repas, bal et feu d’artifice… Partagez une soirée conviviale dans un cadre champêtre.
19h30 Concert par Jérémy
20h45 Concert par Destination Goldman
23h Feu d’artifice.
Jusqu’à 1h DJ Led To.

Buvette et petite restauration par le Comité des Têtes Blanches.   .

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale soirée reportée au 19/09

L’événement Fête nationale soirée reportée au 19/09 Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)