Fête nationale soirée reportée au 19/09 Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Charnay-lès-Mâcon

Fête nationale soirée reportée au 19/09

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À partir de 19h concerts, repas, bal et feu d’artifice… Partagez une soirée conviviale dans un cadre champêtre.

19h30 Concert par Jérémy

20h45 Concert par Destination Goldman

23h Feu d’artifice.

Jusqu’à 1h DJ Led To.

Buvette et petite restauration par le Comité des Têtes Blanches. .

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête nationale soirée reportée au 19/09

L’événement Fête nationale soirée reportée au 19/09 Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)