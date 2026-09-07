Visite libre en autonomie : balade des tombes remarquables, Cimetière municipal, Gruchet-le-Valasse
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière municipal · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Visite libre en autonomie : balade des tombes remarquables 19 et 20 septembre Cimetière municipal Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À 100 mètres de la mairie, au coeur du cimetière communal, découvrez les 14 tombes répertoriées comme remarquables de par leur architecture ou leur histoire.
Il vous suffit de scanner le QR code installé près de chaque tombe et / ou de consulter le livret – guide (disponible à l’entrée de l’église ou téléchargeable ici chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gruchet-le-valasse.fr/wp-content/uploads/2025/08/Livret-descriptif.pdf) pour connaitre l’histoire de ces demeures éternelles.
Cimetière municipal Rue du Président Coty, 76210 Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.gruchet-le-valasse.fr/wp-content/uploads/2025/08/Livret-descriptif.pdf »}]
À 100 mètres de la mairie, au coeur du cimetière communal, découvrez les 14 tombes répertoriées comme remarquables de par leur architecture ou leur histoire.
© Mairie de Gruchet-le-Valasse
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