Visite libre et dialogue avec le créateur, jardinier du jardin, Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière

Informations pratiques

Visite libre et dialogue avec le créateur, jardinier du jardin 19 et 20 septembre Ferme et jardin La Terre Pimprenelle Ardèche

adulte 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pendant ces deux jours, le jardin ouvre un dialogue rare : celui avec son créateur et jardinier, qui partagera les gestes, les doutes et les espoirs d’un patrimoine en péril — raviver, résister, réimaginer. Mais ici, chacun peut aussi devenir créateur à son tour, et ajouter lui-même le second thème à cette histoire : celui du patrimoine de la photographie,…. Alors un moment suspendu vous attend pour poser vos questions, et peut-être, voir le jardin autrement.

Ferme et jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 00 27 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle Jardin remarquable depuis 2012. Collection nationale de Gingko biloba, de Taxodium distichum.

Riche d’une diversité Botanique exceptionnelle. Jardin qui soigne grâce à des énergies étonnantes dues à l’organisation du jardin sur les proportions du nombre d’or cher à Léonard de Vinci, ainsi qu’à des roches originales et magnifiques. L’ancienne ferme rénovée est unique dans la région avec ses contreforts en gré. Parking sur place

Pendant ces deux jours, le jardin ouvre un dialogue rare : celui avec son créateur et jardinier, qui partagera les gestes, les doutes et les espoirs d’un patrimoine en péril — raviver, résister, Mais…

©jardinlaterrepimprenelle