Visite libre et documentée du Château Abbaye de Cassan, Château-abbaye de Cassan, Roujan

Informations pratiques

Visite libre et documentée du Château Abbaye de Cassan 19 et 20 septembre Château-abbaye de Cassan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Journées du Patrimoine : Immersion libre au cœur du « Petit Versailles du Languedoc »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château-Abbaye de Cassan ouvre ses portes aux curieux et passionnés d’histoire pour une découverte en toute autonomie. Arpentez ce site majestueux à votre propre rythme et laissez-vous surprendre par l’alliance unique entre sérénité monastique et grandeur palatiale.

Ce qui attend les visiteurs :

Une traversée de plus de huit siècles d’histoire : de la rigueur médiévale des vestiges prieuré du XIIe et de son église romane préservée, jusqu’à l’élégance monumentale de la demeure conventuelle du XVIIIᵉ siècle.

Des supports de visite complets & accessibles :

Document de visite détaillé remis à l’accueil pour ne rien manquer des détails architecturaux et des anecdotes historiques.

Audioguide mobile (Wevisites) directement accessible sur votre smartphone et disponible en plusieurs langues.

Parcours ludique Jeune Public (7-14 ans) : un livret-jeux d’énigmes permettant aux familles de découvrir le monument à travers un jeu de piste captivant.

Informations pratiques

Horaires : De 10h00 à 19h00 (en continu).

Accès & Confort : Parcours adapté aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, zones d’ombrage et espaces de détente dans le parc.

Billetterie : tarif spécial JEP 5€, réservation vivement conseillée en ligne sur chateau-cassan.com pour éviter l’attente à l’entrée.

Château-abbaye de Cassan Château de Cassan, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie 0467245245 https://www.chateau-cassan.com https://www.facebook.com/chateaudecassan;https://www.instagram.com/chateau_abbaye_cassan/ [{« link »: « https://www.chateau-cassan.com/boutique/ »}] Niché dans un écrin de verdure aux portes de Roujan, le Château Abbaye de Cassan est un site d’exception chargé d’histoire, alliant la rigueur monastique à l’élégance d’une demeure princière.

Fondée dès le XIe siècle par une communauté de chanoines, le Prieuré connaît un rayonnement spirituel et économique pendant plusieurs siècles avant de se transformer, au XVIIIe siècle, en un véritable palais conventuel au style classique raffiné, parfois surnommé le “Petit Versailles du Languedoc”.

Ce lieu singulier, classé Monument Historique, abrite deux ensembles remarquables :

• une église romane du XIIe siècle, sobre et majestueuse, témoin de l’architecture sacrée médiévale,

• un logis abbatial du XVIIIe siècle, aux façades équilibrées et aux décors intérieurs remarquablement conservés (escaliers monumentaux, décors de salons d’apparat).

Lieu de culture et de découverte, le Château Abbaye de Cassan propose tout au long de l’année des visites, expositions, concerts, et ateliers. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le patrimoine architectural tout en vivant une expérience sensible et contemporaine. Le site est facilement accessible en voiture, à une trentaine de minutes de Béziers, et à 10 minutes de Pézenas, via la D13.

Accès autoroutier :

A75 sortie 61 > Roujan

A9 sortie 34 > Pézenas, puis suivre Roujan

Un grand parking gratuit est disponible à l’entrée du site, y compris pour les autocars.

Journées du Patrimoine : Immersion libre au cœur du « Petit Versailles du Languedoc »

©Office de tourisme des Avant-Monts