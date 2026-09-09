Visite libre et Impromptus, Site Verrier, Meisenthal

Informations pratiques

Visite libre et Impromptus 19 et 20 septembre Site Verrier Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et de l’accès libre au parcours de visite pour découvrir les riches collections du Musée du Verre. En son sein, le temps d’intermèdes-surprises, les médiateurs vous proposent des Impromptus, présentations courtes autour d’une sélection d’œuvres exposées.

Sur le parcours de visite, laissez-vous enchanter par trois expositions temporaires présentant des œuvres imaginées par des créateurs d’hier et d’aujourd’hui ! Partez à la rencontre d’Eugène Kremer, enfant de Meisenthal, émailleur virtuose et collaborateur d’Emile Gallé, découvrez l’exposition Impression qui présente le travail sensible des designers TomaziCabral (Brésil) qui ont œuvré avec les verriers du CIAV et vivez les installations de l’artiste Leonora Salihu au cœur de la Halle Verrière.

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et de l’entrée libre au parcours de visite pour découvrir les riches collections du Musée du Verre. En son sein, le temps d’intermèdes-surprise, les !…

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