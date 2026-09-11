Visite libre : Jeanne d’Albret et son héritage en Béarn, Musée Jeanne d’Albret, Orthez

Informations pratiques

Visite libre : Jeanne d’Albret et son héritage en Béarn 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Albret Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le nouveau parcours vous invite à traverser cinq siècles d’histoire, du XVIᵉ au XXᵉ siècle. Découvrez la destinée de Jeanne d’Albret et de son fils Henri de Navarre, futur Henri IV, ainsi que les grands combats menés par les protestants en faveur de la liberté de conscience.

Au fil de la visite, explorez également leur engagement pour l’instruction, la solidarité, la recherche et la construction de la laïcité.

Visite libre.

Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559691403 http://www.museejeannedalbret.com https://www.facebook.com/museejeannedalbret/ Cette maison était sans doute celle d’un riche bourgeois de la ville, Jeanne d’Albret ayant occupé le château vicomtal de Moncade. L’immeuble est constitué de deux bâtiments placés en équerre et formant un angle rentrant dans lequel se niche une tourelle contenant l’escalier a vis. Cette tourelle polygonale est coiffée d’un toit en forme de flèche. Des fenêtres à meneaux éclairent l’escalier. Du côté sud sont établies les dépendances dont une partie est construite en cailloux roulés. Plus loin, un pigeonnier très élevé, à pans de bois, est établi sur quatre piliers ronds. Des dalles de pierre placées en hauteur font obstacle aux rongeurs.

Le nouveau parcours vous invite à traverser cinq siècles d’histoire, du XVIᵉ au XXᵉ siècle. Découvrez la destinée de Jeanne d’Albret et de son fils Henri de Navarre, futur Henri IV, ainsi que les par…

©Musée Jeanne d’Albret