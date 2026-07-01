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Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur, Maisons Erik Satie, Honfleur

samedi 19 septembre 2026 · Maisons Erik Satie · Honfleur

Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur, Maisons Erik Satie, Honfleur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maisons Erik Satie
Adresse
67 Boulevard Charles V, 14600 Honfleur, France
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados

Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur 19 et 20 septembre Maisons Erik Satie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez la légende de la mosaïque de Honfleur en parcourant les différents lieux culturels de la ville. Cette animation en continu et en accès libre vous invite à participer à votre convenance, seul, en famille ou entre amis.

Maisons Erik Satie 67 Boulevard Charles V, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891111 https://www.musees-honfleur.fr/menucacher.html Ouvertes en 1998, les Maisons Satie vous invitent à découvrir au travers d’un parcours scénographique audioguidé l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie, né ici-même le 17 mai 1866. Avant-gardiste pour son époque, Erik Satie disait lui-même qu’il était « né très jeune dans un temps très vieux. »
Explorez la légende de la mosaïque de Honfleur en parcourant les différents lieux culturels de la ville. Cette animation en continu et en accès libre vous invite à participer à votre convenance, en…

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