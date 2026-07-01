Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur, Maisons Erik Satie, Honfleur

Informations pratiques

Visite libre : l’enquête de la mosaïque de Honfleur 19 et 20 septembre Maisons Erik Satie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez la légende de la mosaïque de Honfleur en parcourant les différents lieux culturels de la ville. Cette animation en continu et en accès libre vous invite à participer à votre convenance, seul, en famille ou entre amis.

Maisons Erik Satie 67 Boulevard Charles V, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891111 https://www.musees-honfleur.fr/menucacher.html Ouvertes en 1998, les Maisons Satie vous invitent à découvrir au travers d’un parcours scénographique audioguidé l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie, né ici-même le 17 mai 1866. Avant-gardiste pour son époque, Erik Satie disait lui-même qu’il était « né très jeune dans un temps très vieux. »

Explorez la légende de la mosaïque de Honfleur en parcourant les différents lieux culturels de la ville. Cette animation en continu et en accès libre vous invite à participer à votre convenance, en…

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