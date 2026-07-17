Visite libre, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée national de la Renaissance – château d’Écouen célèbre le patrimoine architectural monumental à l’occasion de ces Journées européennes. Pendant ces deux jours, de nombreuses découvertes autour de notre établissement seront proposées à nos visiteurs.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45

Entrée libre et gratuite

Plus d’information sur notre site internet : musee-renaissance.fr

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr Monument majeur de l’architecture française de la Renaissance, le château d’Écouen, construit à partir de 1538 par Anne de Montmorency, principal ministre des rois François Ier et Henri II, est situé dans un domaine clos et entouré d’une forêt au nord de Paris à seulement 20 minutes de la capitale par le train. Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

Visite libre

© PWP