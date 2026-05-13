visite libre, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert

visite libre Samedi 23 mai, 14h00 Musée des civilisations – Daniel Pouget Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026

A cette occasion, de 14h à 22h, le musée ouvre ses portes gratuitement afin de découvrir ou revisiter les collections et les objets des réserves du musée.

Cultures, musique et émotions seront au rdv toute la journée:

-14h & 17h – Visites guidées (1h) Partez pour un véritable voyage… dépaysement garanti !

-15h – 17h – En musique ! Les élèves de l’école de musique Arémuze font vibrer le musée au rythme de leurs talents

-18h30 & 20h30 – Visites contées (30 min) Plongez dans une atmosphère douce et mystérieuse… à la lueur des bougies, les histoires prennent vie

-21h — Paroles d’artistes Rencontrez Véronique Richier et Raphaël Odin autour de leurs œuvres. Un moment privilégié pour découvrir l’exposition Terre d’expression.

Entre ombres et lumières, musiques et récits, laissez-vous transportez !

Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».

Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026

©musée des civilisations Daniel Pouget