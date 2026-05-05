Visites guidées, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert

Visites guidées Samedi 23 mai, 14h00, 17h00 Musée des civilisations – Daniel Pouget Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026 – Entrée gratuite

14h et 17h – Visites guidées (1h)

Partez pour un véritable voyage du musée des civilisations – Daniel Pouget… dépaysement garanti !

Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».

Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026 – Entrée gratuite

©musée des civilisations Daniel Pouget