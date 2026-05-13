Visites contées, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert
Visites contées, Musée des civilisations – Daniel Pouget, Saint-Just-Saint-Rambert samedi 23 mai 2026.
Visites contées Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée des civilisations – Daniel Pouget Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026 – Entrée gratuite
18h30 et 20h30 – Visites contées (30 min)
Plongez dans une atmosphère douce et mystérieuse… à la lueur des bougies, les histoires prennent vie…
Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».
Nuit des Musées 2026 – samedi 23 mai 2026 – Entrée gratuite
©musée des civilisations Daniel Pouget
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