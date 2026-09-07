Visite libre ou commentée de l’église Saint-Christophe et de sa chapelle unique en Europe, Église Saint-Christophe, Neufchâteau

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’église Saint-Christophe et de sa chapelle unique en Europe 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Christophe, située en plein cœur du centre-ville, est la première église construite à Neufchâteau à la fin du XIe siècle et reconstruite aux XIIe et XIIIe siècles dans un style bourguignon. Elle recèle de nombreuses merveilles notamment la chapelle Wiriot datant du XVIe siècle. Seule chapelle funéraire de l’édifice, elle se distingue de toutes les autres en Europe grâce à sa voûte nervurée à 12 clefs pendantes et sans voûtains.

Le samedi 19 septembre entre 15h et 17h, profitez de moments musicaux proposés par la chorale Neuf de Choeur de l’Ecole de musique intercommunale.

Église Saint-Christophe Rue de la Comédie, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Neufchâteau Vosges Grand Est L’église Saint-Christophe, classée monument historique depuis le 20 juillet 1908, abrite un calvaire et une statue de saint Sébastien inscrits au titre des monuments historiques. Sa chapelle funéraire dévoile une voûte à douze clés pendantes, chef-d’œuvre de dentelle de pierre unique en France.

L’église Saint-Christophe, située en plein cœur du centre-ville, est la première église construite à Neufchâteau à la fin du XIe siècle et reconstruite aux XIIe et XIIIe siècles dans un style Elle de…

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