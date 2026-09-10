Visite libre ou commentée de l’église Saint-Nicolas sur fond musical, Église Saint-Nicolas, Neufchâteau
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Neufchâteau
Informations pratiques
Visite libre ou commentée de l’église Saint-Nicolas sur fond musical 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Vosges
Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au XIIe siècle, le duc de Lorraine Thierry II fait bâtir l’église Saint-Nicolas qui surplombe la ville de Neufchâteau et impressionne par son architecture atypique : l’église supérieure est soutenue en haut de la butte par une crypte romane. Les nombreuses chapelles qui lui ont été ajoutées aux XVe et XVIe siècles rendent cette église imposante et impressionnante.
Des interludes musicaux vous seront proposés de temps à autre le dimanche, pour vous permettre de découvrir les trésors que recèle ce monument tout en profitant de la mélodie de son orgue du XVIIe siècle.
Église Saint-Nicolas 17 Rue Sainte-Marguerite, 88300 Neufchâteau, France Neufchâteau 88300 Neufchâteau Vosges Grand Est
Au XIIe siècle, le duc de Lorraine Thierry II fait bâtir l’église Saint-Nicolas qui surplombe la ville de Neufchâteau et impressionne par son architecture atypique : l’église supérieure est soutenue …
© A. Humbert
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