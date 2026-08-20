Visite libre ou commentée du Château de Roche-la-Molière, Château de Roche-la-Molière, Roche-la-Molière
samedi 19 septembre 2026 · Château de Roche-la-Molière · Roche-la-Molière
Informations pratiques
Visite libre ou commentée du Château de Roche-la-Molière 19 et 20 septembre Château de Roche-la-Molière Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Vous pourrez découvrir un château riche de 9 siècles d’histoire ainsi que le passé minier de Roche-la-Molière
Château de Roche-la-Molière 1 rue Victor Hugo 42230 Roche-la-Molière Roche-la-Molière 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 56 71 35 01 Le château de Roche-la-Molière est connu dès le XIIe siècle, il subit des transformations au XVe (seigneurs d’Augerolles et Capponi). Au XVIIIe, sous Jacques Neyron, d’importants travaux sont réalisés : perron monumental, salons et une mine sous le château est exploitée. parking du château
Vous pourrez découvrir un château riche de 9 siècles d’histoire ainsi que le passé minier de Roche-la-Molière
©Association AMIPROCHE
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