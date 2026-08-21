Visite libre ou commentée du Musée de la Vigne de Lods, Musée de la Vigne et du vin, Lods

Informations pratiques

Visite libre ou commentée du Musée de la Vigne de Lods Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de la Vigne et du vin Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Laissez votre imagination remonter dans le temps et appréciez la richesse de ce lieu niché dans un village classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Musée de la Vigne et du vin 2 rue sur la Place, 25930 Lods Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 70 38 90 99 Le musée de la Vigne et du vin de Lods, village classé parmi les plus beaux villages de France, se situe dans une maison vigneronne datant de 1570. Vous serez séduits par la diversité des objets exposés permettant la viticulture et la viniculture dans la vallée de la Loue, dédiée à cette richesse jusqu’à l’arrivée du phylloxéra. La visite n’est pas possible pour les personnes à mobilité réduite.

Laissez votre imagination remonter dans le temps et appréciez la richesse de ce lieu niché dans un village classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

©S. Delacroix