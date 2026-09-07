Visite libre ou commentée d’un trésor caché du XIXe siècle : le théâtre Le Scala, Cinéma Le Scala, Neufchâteau

Informations pratiques

Visite libre ou commentée d’un trésor caché du XIXe siècle : le théâtre Le Scala 19 et 20 septembre Cinéma Le Scala Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un ancien théâtre à l’italienne situé dans l’enceinte de la Congrégation Notre-Dame. Inauguré en 1828 puis restauré à deux reprises au cours du XIXe siècle, ce théâtre est reconnu pour ses décors en stuc et son splendide plafond peint. Transformé en salle de cinéma au XXe siècle, il ferme définitivement ses portes au public en 2018 en attendant qu’une nouvelle fonction lui soit attribuée.

Le dimanche 20 septembre entre 15h et 17h, le duo guitare et voix Contraste vous proposera une musique d’ambiance pour accompagner la visite.

Cinéma Le Scala 1bis Rue de la Comédie, 88300 Neufchâteau, France Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 94 10 95 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/le-cinema-scala-ancien-theatre-a-l-italienne/ L’ancien théâtre à l’italienne se trouve dans une des parties de l’ancien couvent des Augustines. C’est en 1828, qu’il fut établi théâtre à l’italienne. Entièrement restauré entre 1891 et 1893 par l’artiste Gaston Save, un cinéma se substitua au théâtre à partir de 1925 : le lieu perpétuera cette vocation jusqu’à sa fermeture en septembre 2018.

En 1829, la ville de Neufchâteau cherche un architecte pour créer une salle de spectacle : c’est l’architecte départemental F.-A. Grillot qui est choisi, et Claude-Christophe Corroy est chargé des travaux. Le théâtre sera construit dans le corps du couvent de la Congrégation Notre-Dame, rue de la Comédie. De 1891 à 1893, une restauration de la salle est effectuée par l’architecte Grandidier.

Couverte d’un plafond de plan elliptique, elle comporte deux balcons dont les appuis sont lourdement chargés d’un décor stuqué d’anges musiciens, de cartouches, de cuirs, de guirlandes florales sur fond de réticulé, alors que les colonnes peintes en faux-marbre, qui encadrent les loges au premier plan, sont décorées de chutes d’instruments de musique d’inspiration académique.

Le plafond, réalisé lors de la restauration générale de 1891, est l’œuvre de Gaston Save, historien et artiste-peintre né à Saint-Dié, auteur notamment de la décoration des théâtres de Saint-Dié, Toul et Bar-le-Duc. L’iconographie s’inscrit dans la tradition du XVIIIe siècle, avec sur le pourtour, des anges musiciens juchés sur des balustrades garnies de vases de fleurs, ou encore assis sur le fronton d’un arc de triomphe chargé de guirlandes. La partie centrale du plafond est occupée par un grand nombre d’angelots sur fond de nuées dont le mouvement contribue à donner de la profondeur à la scène.

Venez découvrir un ancien théâtre à l’italienne situé dans l’enceinte de la Congrégation Notre-Dame. Inauguré en 1828 puis restauré à deux reprises au cours du XIXe siècle, ce théâtre est reconnu ses…

© M. Massit