Visite libre : plongez-vous dans le patrimoine de Ligugé, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé

Informations pratiques

Visite libre : plongez-vous dans le patrimoine de Ligugé Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Suivez un parcours ponctué de QR codes et plongez dans le patrimoine de Ligugé.

La visite est également adaptée aux enfants grâce au carnet ludique du petit explorateur.

Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Espace Culturel Eugène Aubin, Place Pannonhalma, 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme Ouvert du mardi au dimanche en juillet, août et septembre, le bureau municipal du tourisme vous propose des informations et de la documentation sur la commune et ses alentours. Parking. Accès PMR.

Suivez un parcours parsemé de QR code et plongez vous dans le patrimoine de Ligugé. Visite également adaptée aux enfants grâce au carnet ludique du petit explorateur !

©BMT Ligugé