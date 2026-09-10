Visite libre : restauration d’une maison en terre crue, Maison Dallas, Belloc-Saint-Clamens

Informations pratiques

Visite libre : restauration d’une maison en terre crue 19 et 20 septembre Maison Dallas Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Découvrez une maison traditionnelle de l’Astarac en terre crue, actuellement en cours de restauration selon des techniques et savoir-faire traditionnels.

Maison Dallas 8 Place Jean Moulin, 32300 Belloc Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie 0562667605 maison en terre crue

découverte d’une maison traditionnelle de l’Astarac en terre crue,en cours de restauration selon les techniques traditionnelles

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