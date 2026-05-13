Visite libre « Tout ce qui brille », Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély

Visite libre « Tout ce qui brille » Samedi 23 mai, 18h30 Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez librement la sélection d’oeuvres d’art autour de la thématique « Tout ce qui brille » effectuée parmi les collections du musée des Cordeliers et celles des institutions partenaires de la Micro-Folie (musée du Louvre, musée national des arts asiatiques – Guimet, château de Versailles, centre national du costume de la scène, etc).

Les médiatrices présenteront à 18h30 et 20h leurs objets coup de coeur.

Un atelier d’initiation à la technique du métal à repousser est aussi proposé toute la soirée.

Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély 1 rue Louis Audouin-Dubreuil 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 09 72 https://www.facebook.com/MicroFolieSaintJeandAngely/ La Micro-Folie de Saint-Jean-d’Angély, installée dans l’Abbaye royale, offre l’accès à la culture pour tous grâce à ses 5 modules : musée numérique, espace de réalité virtuelle, FabLab, espace scénique et espace de convivialité.

Des animations sont régulièrement proposées pour le jeune public, les adultes et les familles. Stationnement gratuit à proximité

Découvrez librement la sélection d’oeuvres d’art autour de la thématique « Tout ce qui brille » effectuée parmi les collections du musée des Cordeliers et celles des institutions partenaires de la du -…

© Daniel Neves Cotta via Pexels