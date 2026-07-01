Informations pratiques

Rions

Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs

Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Visite ludique pour découvrir le patrimoine de son village et le vieux lavoir. Un temps en salle pour discuter et réaliser sa propre lessive en famille, à ramener à la maison pour repartir avec de chouettes souvenirs ! .

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 74 57

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English : Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs

L’événement Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs Rions a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud