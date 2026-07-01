Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs Rions
vendredi 24 juillet 2026 · Rions
Informations pratiques
Rions
Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs
Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Visite ludique pour découvrir le patrimoine de son village et le vieux lavoir. Un temps en salle pour discuter et réaliser sa propre lessive en famille, à ramener à la maison pour repartir avec de chouettes souvenirs ! .
Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 74 57
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English : Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs
L’événement Visite ludique de Rions Bulles et Lavoirs Rions a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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